Премьеру Израиля Нетаньяху проведут операцию по имплантации кардиостимулятора

Израильские медики ночью 23 июля проведут операцию по установке премьер-министру страны Биньямину Нетаньяху кардиостимулятора. Политик уже прибыл в медицинский центр "Шиба" и готовится к имплантации, сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию главы правительства.

Напомним, в субботу в Израиле продолжились массовые протесты оппозиции, выступающей против предложенной правительством судебной реформы. Десятки тысяч человек вышли на улицы в разных городах. В Иерусалиме демонстранты пришли к зданию парламента, возле которого намерены разбить палаточный лагерь.

На этой неделе 73-летний Нетаньяху попал в больницу. Причиной госпитализации называлось обезвоживание. Но врачи на всякий случай решили провести полное медобследование. Премьеру имплантировали прибор для мониторинга частоты сердечных сокращений.