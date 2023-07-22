Посла России вызвали в МИД Польши
Посол России Сергей Андреев был срочно вызван в МИД Польши из-за заявления президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил в субботу замглавы польского МИД Павел Яблоньский, передает ТАСС.
«В МИД в срочном порядке был вызван посол РФ», - заявил Яблоньский.
По его словам, российского дипломата вызвали в МИД в связи с заявлениями президента России, а также «другими недружественными действиями Российской Федерации против Польши и союзников».
Яблоньский добавил, что встреча состоялась в субботу в 10:00 (11:00 мск) и была «очень короткой».
Накануне Владимир Путин провел оперативное совещание Совбеза. В ходе заседания российский лидер привёл исторический факт: СССР восстановил суверенитет и земли Польши после победы над нацизмом. Иосиф Сталин подарил Варшаве её нынешние западные территории, ранее принадлежавшие Германии. https://news.rambler.ru/politics/51133431/