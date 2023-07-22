Посла России вызвали в МИД Польши

Посол России Сергей Андреев был срочно вызван в МИД Польши из-за заявления президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил в субботу замглавы польского МИД Павел Яблоньский, передает ТАСС.

«В МИД в срочном порядке был вызван посол РФ», - заявил Яблоньский.

По его словам, российского дипломата вызвали в МИД в связи с заявлениями президента России, а также «другими недружественными действиями Российской Федерации против Польши и союзников».

Яблоньский добавил, что встреча состоялась в субботу в 10:00 (11:00 мск) и была «очень короткой».