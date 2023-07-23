Беженку из Украины возмутила надпись на русском языке в Праге

«Когда я прочитала в метро по-русски о дружбе Москвы и Праги, нам было очень страшно. Я этого не понимаю, потому что чешские политики утверждают, что Чехия против России. Так почему же они не убирают коммунистическую символику из публичного пространства?» — заявила 35-летняя украинка Ольга, передает Lidovky.