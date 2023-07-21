Лукашенко поставил задачу собрать 9,5 миллионов тонн зерна

Собрать больше девяти миллионов тонн зерна поручил президент Беларуси Александр Лукашенко аграриям. Потребовал железной дисциплины и внимательного отношения к технике. Глава государства провел селекторное совещание по вопросам уборочной кампании, рассказывает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

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Небо хмурится – комбайнеры ускоряются. Дожди, как обычно, пришли, когда не ждали. Еще и роса мешает начинать работу в поле с рассветом. Проблемы удвоила и недавняя засуха. Культуры, которые стояли в очереди за рапсом, созрели раньше срока.

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«Если ранее мы убирали сначала рапс, переходили потом к зерновым культурам, к озимым, то сейчас практически возникла проблема одновременной уборки и тех, и других культур», – сказал агроном минского филиала агрокомбината Андрей Чижевский.

Похожие проблемы во всех регионах. Поэтому прошлогоднего рекорда в 11 миллионов тонн зерна по стране не будет. Нынешний урожай станет легче примерно на 10%, сообщили в Минсельхозпроде. Президент подчеркнул: ждет не сверхрезультатов, а реальных действий и усердия в поле.

«Я прекрасно понимаю, это не прошлогодние условия. Но ссылаться на то, что вот беда, сгорели все, это неправильно. Да, мы не получим прошлогодний рекордный урожай, но я от вас этого и не требую. Я прошу от вас 9,5 млн, 9,3 млн. И мы можем собрать, если организуемся и у нас будет нормальная дисциплина», – сказал Лукашенко.

А дисциплина в некоторых хозяйствах «хромает». Госконтроль выявил случаи воровства и пьянства. Часть комбайнов не прошла техосмотр или прошла, но только «на бумаге». При этом несколько сотен сельхозмашин хозяйства закупили с господдержкой.

«Кого вы пытаетесь обмануть? О каком качестве уборки тогда мы можем говорить? Надо разобраться, кому мы можем эту технику давать, а кому нет. Сегодня просят технику, а в то же время под забором стоит неотремонтированная техника», – заявил белорусский лидер.

Главное требование президента – убрать без потерь. Этого хватит для обеспечения продовольственной безопасности. Александр Лукашенко сделал акцент и на запасах зерна, около 500 тысяч тонн закупят в России.

«Зерно сейчас мы можем купить примерно по себестоимости нашего. Зерно сегодня сродни золотовалютным резервам. Всегда пригодится и постоянно растет в цене. И если у нас есть свободные мощности, почему бы их не заполнить резервом зерна?» –отметил Лукашенко.

Сегодня жатва – вопрос номер один, подчеркнул президент, поэтому на прямой связи все регионы. В режиме реального времени – успехи и недочеты. Правительству белорусский лидер поручил решить проблемные вопросы в течение недели и помочь тем, кто показывает результат.

«Времени на раскачку нет. Мы уже раскачались на озимом ячмене и отчасти рапсе. Активизируйтесь. Не дай Бог, какая-то нестабильность! Она начинается с экономики, а экономика начинается с того, как накормлены и одеты люди. Все это – в сельском хозяйстве», – подчеркнул президент.

В лидерах по уборке зерна сейчас южная Брестская область. Север только приступил к жатве. Чтобы ее итог был успешным, президент потребовал соблюдать технологии, достойно оплачивать труд аграриев. А руководители должны быть в это время в полях, а не в кабинетах.