В разведке Украины отреагировали на задержание Стрелкова

Правоохранители задержали бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова. Об этом РБК рассказали два источника в органах и подтвердил адвокат Стрелкова. По словам его супруги Мирославы Регинской, ему вменяют ст. 282 УК (экстремизм). Предварительно, задержание проводилось по заявлению экс-сотрудника ЧВК «Вагнер». Кто такой Игорь Стрелков, как он прошел путь от одного из авторов «Русской весны» и командующего обороной Славянска до «слива» ополчения и безрезультатных попыток попасть в зону СВО — в материале «Газеты.Ru».