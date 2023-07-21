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Путин: результатов контрнаступления Украины нет

Западные кураторы Украины явно разочарованы результатами контрнаступления ВСУ. Об этом на оперативном совещании Совбеза заявил президент России Владимир Путин, подчеркнув, что результатов украинского контрнаступления нет. Об этом пишет РИА Новости. В ходе совещания российский президент отметил, что для успешного контрнаступления Украине не помогают ни колоссальные ресурсы, которые были вкачены в киевский режим, ни поставки западного оружия, ни западные наемники и советники.

ЦБ резко повысил ключевую ставку

Банк России объявил о повышении ключевой ставки на 100 б.п., до 8,50% годовых. Соответствующая информация опубликована на сайте регулятора. В своем пресс-релизе ЦБ отметил, что текущие темпы прироста цен, включая широкий набор устойчивых показателей, превысили 4% в пересчете на год и продолжают расти.

Игоря Стрелкова задержали в Москве

Экс-министра обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игоря Стрелкова задержали в его квартире в Москве. Об этом сообщает РБК со ссылкой на два источника в органах и его адвоката Александра Молохова. По информации издания, сотрудники правоохранительных органов забрали Стрелкова из его дома около полудня. Сейчас в квартире проводят обыски сотрудники Следственного комитета РФ. Предположительно, на Стрелкова заявление написал бывший сотрудник ЧВК «Вагнер».

Названы последствия новых санкций США для России

Эксперты, опрошенные «Коммерсантом», считают, что новые санкции США против российских банков осложнят им работу не только с долларами, но также с юанями и другими «дружественными» валютами. Однако пока даже самые суровые санкции не смогли полностью остановить работу банков РФ за рубежом, отмечает газета. 20 июля США ввели санкции против Тинькофф Банка, Локо-банка, «Солидарности», Петербургского социального коммерческого банка (ПСКБ) и оператора платежной системы «Юнистрим».

Власти Крыма не подтвердили сведения о введении талонов на бензин

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Министр транспорта республики Крым Николай Лукашенко опроверг информацию о дефиците топлива на полуострове и введении талонов на бензин. Об этом он написал в своем Телеграм-канале. Он отметил, что в Крыму постоянно ведется мониторинг доставки и наличия горюче-смазочных материалов (ГСМ), а за последние сутки в республику доставили 60 вагонов бензина, который будет распределен по автозаправочным станциям.

В Одесской области поврежден важный инфраструктурный объект

Важный инфраструктурный объект поврежден в результате взрывов, которые произошли в Одесской области Украины. Об этом заявил глава областной администрации Олег Кипер, пишет РИА Новости. Сегодня украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Одесской области. Воздушная тревога действовала в девяти регионах страны, в том числе и в Киеве.

Суд поддержал решение ФАС оштрафовать МТС и "Мегафон" из-за тарифов

Суд в Москве отклонил иски операторов связи МТС и "Мегафон", которые обжаловали решения Федеральной антимонопольной службы о штрафах за необоснованное повышение стоимости услуг для абонентов. Об этом пишет ТАСС. По данным ФАС, в 2022 году операторы повысили тарифы для более чем 44,5 млн абонентов без обоснования роста своих затрат. ФАС предписала снизить тарифы до экономически обоснованного уровня, что было оспорено компаниями.

Карякин заявил о беспрецедентном давлении после поддержки СВО

Российский шахматист Сергей Карякин заявил, что после заявлений о поддержки специальной военной операции ему начали поступать угрозы, а дом пытались ограбить. Об этом сообщает РИА Новости. Он отметил, что уже абстрагировался от этого. При этом за некоторые угрозы Карякин в теории может подать заявление в полицию, поскольку отдельные недоброжелатели «переходят все грани».

В России владельцев шумных автомобилей начнут штрафовать

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Законопроект, который наделяет регионы полномочиями самим устанавливать административную ответственность за нарушение покоя граждан и тишины с использованием автомобилей или мототранспортных средств, был принят Госдумой в первом чтении. Об этом сообщает ТАСС. В палату его внесли в конце ноября минувшего года.

Обнаружен загадочный объект, подающий радиосигналы 33 года

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