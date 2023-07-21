В ГУР Украины прокомментировали задержание Стрелкова

На Украине назвали хорошими новостями задержание в Москве экс-министра обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игоря Гиркина ( Стрелкова ). Комментарий случившемуся дал спикер Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Андрей Юсов , передает РБК-Украина.

Ранее стало известно, что врач частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» и бывший депутат ярославского муниципалитета Дмитрий Петровский четыре дня назад написали на Стрелкова заявление в Генпрокуратуру.