Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

«Китай посылает США четкий сигнал встречей с Киссинджером»

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Пока посланник США по климату Джон Керри завершал свой четырехдневный визит в Китай, высокопоставленный китайский дипломат Ван И встретился с бывшим госсекретарем США Генри Киссинджером и призвал Вашингтон изменить свою политику в отношении Пекина. Китайская газета Global Times назвала встречу Ван И и Киссинджера «четким сигналом» Штатам.

Ван И подчеркнул, что политике США в отношении Китая нужна дипломатическая мудрость Киссинджера и политическая смелость Ричарда Никсона. Директор Центра американских исследований Университета Фудань У Синьбо заявил, что нынешняя политика США по КНР направлена на «преобразование или сдерживание Китая и обречена на провал». Ван донес это послание до администрации Джо Байдена в ходе переговоров с Киссинджером, призвав американских чиновников проявить политическую смелость и скорректировать свою политику, считает эксперт.

Ирак и Иран начали обмениваться нефтью и газом для дедолларизации

Несколько дней назад Ирак объявил о достижении соглашения с Ираном о бартерной торговле «нефть в обмен на газ», чтобы предотвратить задолженность по оплате из-за санкций США против Ирана. Благодаря этому Ирак может гарантировать подачу электроэнергии в летний период и одновременно ускорить проекты по добыче природного газа, стремясь достичь самообеспечения (до 40 процентов электроснабжения Ирака зависит от Ирана), пишет китайская газета «Жэньминь жибао».

Опрошенные газетой эксперты заявили, что достигнутое Ираном и Ираком соглашение - очередная попытка обойти санкции США и добиться дедолларизации. Газета подчеркивает, что использование Вашингтоном доллара в качестве оружия угрожает глобальной экономической стабильности и благополучию людей. В долгосрочной перспективе санкции будут способствовать дедолларизации некоторых стран и постепенному ослаблению гегемонии доллара, уверена «Жэньминь жибао».

The Washington Post: Китай серьезно настроен на победу в космической гонке

Обозреватель газеты The Washington Post Дэвид Игнатиус рассказал, что из всех потенциальных угроз, которые Китай представляет для США, его больше всего беспокоит будущее господство в космосе. По его мнению, китайцы «тихо, но настойчиво» разрабатывают оружие, позволяющее им бросить Америке вызов за первенство в этой области.

Автор заявил, что Китай всерьез хочет контролировать космос, а США слишком поздно обратили внимание на эти амбиции. Ответом Вашингтона на стремление Пекина к доминированию может стать сочетание государственных систем и коммерческих спутниковых групп, разрабатываемых SpaceX и десятками других компаний, которые строят коммерческие сети связи и наблюдения на низкой околоземной орбите. Игнатиус отметил, что Пентагон сотрудничает с более чем 130 такими компаниями.

Bloomberg: украинский экспорт зерна зависит от высыхающей реки

Выход России из зерновой сделки вынудит Украину экспортировать огромное количество зерна речным, автомобильным и железнодорожным транспортом, что чревато новыми проблемами, пишет Bloomberg. Украинские аграрии больше не могут полагаться на маршрут, который использовался для перевозки примерно половины урожая прошлого сезона.

Агентство подчеркивает, что теперь экспорт украинского зерна зависит от Дуная - реки, высыхающей из-за засухи. Старший аналитик Rabobank Майкл Магдовиц рассказал, что за последний год объем зерна, перевозимого по реке, вырос с 1,4 миллиона до двух миллионов тонн в месяц. С Дуная зерно отправляют в Румынию, а уже там загружают на более крупные суда для длительных рейсов. В июле 2023 года уровень воды в Дунае из-за жары оказался почти на 40 процентов ниже среднего. Зерновой брокер из Констанцы Андрей Баласою рассказал, что уровень воды падает день ото дня, поэтому загружать баржи пшеницей на полную мощность нельзя.

«Дипломатический хаос на ЧМ по фехтованию в Милане»

На ЧМ по фехтованию в Милане приедут семь российских спортсменов - власти страны выдали им визы, что удовлетворить требования Международного олимпийского комитета (МОК). Возмущенная Украина не согласилась с уступками Москве и Россия «тоже в ярости», так как ее спортсмены вынуждены выступать без гимна, флага и вне сборной. О «дипломатическом хаосе» на ЧМ в Милане рассказала итальянская газета Il Fatto Quotidiano.