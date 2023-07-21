Посла Украины в Британии уволили после критики Зеленского

Зеленский уволил посла Украины в Великобритании
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом уволил посла в Великобритании Вадима Пристайко. Причиной послужила критика дипломата в адрес украинского лидера. Об этом пишет ТАСС.
«Уволить Пристайко Вадима Владимировича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии и с должности постоянного представителя Украины при Международной морской организации (IMO) по совместительству», - говорится в указе президента.
Ранее Зеленский во время пресс-конференции прокомментировал слова главы Минобороны Великобритании Бена Уоллеса о том, что Запад хотел бы услышать от Украины слова благодарности за поставки вооружения. Украинский лидер подчеркнул, что просто не знает, как еще благодарить западных коллег. Он предположил, что украинцы могли бы каждое утро просыпаться и благодарить министра.
В свою очередь Пристайко такой выпад Зеленского показался нездоровым сарказмом. По его мнению, Украина и Великобритания не должны показывать, что между ними имеются разногласия.