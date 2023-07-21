Посла Украины в Британии уволили после критики Зеленского

«Уволить Пристайко Вадима Владимировича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии и с должности постоянного представителя Украины при Международной морской организации (IMO) по совместительству», - говорится в указе президента.

Ранее Зеленский во время пресс-конференции прокомментировал слова главы Минобороны Великобритании Бена Уоллеса о том, что Запад хотел бы услышать от Украины слова благодарности за поставки вооружения. Украинский лидер подчеркнул, что просто не знает, как еще благодарить западных коллег. Он предположил, что украинцы могли бы каждое утро просыпаться и благодарить министра.