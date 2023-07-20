Американский сенатор опубликовал документ ФБР о коррупции Байдена

По данным агентства, в документе прописано, что Burisma предложила сыну Байдена Хантеру место в совете директоров. Это решение объяснялось тем, что «он через своего папу защитит нас от всякого рода проблем».

В доказательство документа информатор Грассли привел слова главы компании Николая Злочевского, который призывал «не волноваться» насчет коррупционного расследования и его влияния на планы страны выйти на рынок США, поскольку «Хантер обо всем таком позаботится через своего отца». Также он говорил, что решение вопроса компании обойдется в десять миллионов долларов.