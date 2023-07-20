США выразили озабоченность обстановкой в Черном море

"Мы глубоко озабочены тем, что наблюдаем сейчас в Черном море. Мы видим, что уже три дня подряд Россия наносит удары с применением ракет и беспилотников по портовым городам на Черном море", - отметила она на брифинге на борту самолета президента США Джо Байдена, который отправился из Вашингтона в Филадельфию (штат Пенсильвания).