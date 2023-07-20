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Франция приняла решение предоставлять убежище уклонистам из России

Суд Франции по вопросам права на убежище (CNDA) принял решение о предоставлении статуса беженца молодым россиянам, уклоняющимся от призыва в армию, пишет РИА «Новости».

Франция приняла решение предоставлять убежище уклонистам из России
© РИА Новости

Ранее в CNDA рассмотрели прошение гражданина РФ Магомедрасула Юсупова о предоставлении статуса беженца.

Судьи внимательно изучили все аспекты дела и отклонили его прошение.

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Его запрос, по данным агентства, также отклонили в французском бюро по защите прав беженцев. Сотрудники бюро отметили, что подлинность представленных Юусповым повесток вызывает сомнение.

Кроме того, уточнили в организации, претендент не проявил никаких признаков несогласия с конфликтом на Украине.

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