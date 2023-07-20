Франция приняла решение предоставлять убежище уклонистам из России

Суд Франции по вопросам права на убежище (CNDA) принял решение о предоставлении статуса беженца молодым россиянам, уклоняющимся от призыва в армию, пишет РИА «Новости».

Ранее в CNDA рассмотрели прошение гражданина РФ Магомедрасула Юсупова о предоставлении статуса беженца.

Судьи внимательно изучили все аспекты дела и отклонили его прошение.

Его запрос, по данным агентства, также отклонили в французском бюро по защите прав беженцев. Сотрудники бюро отметили, что подлинность представленных Юусповым повесток вызывает сомнение.