США расширили список санкций против россиян

Соединенные Штаты ввели санкции против российских политических и общественных деятелей. В черный список попали советник по корпоративному развитию «Яндекса» Алексей Кудрин и еще 17 человек, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минфина США.

Под санкции попали также 95 юридических лиц и 14 морских судов.

В частности, рестрикции введены против буровой компании «Евразия», завода «Арсенал», НИИ ВКС, Локо-банка, банка «Тинькофф», банка «Солидарность», АО «Курганприбор», Климовского патронного завода, Центра лазерных систем и комплексов «Астрофизика».