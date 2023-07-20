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США расширили список санкций против россиян

Соединенные Штаты ввели санкции против российских политических и общественных деятелей. В черный список попали советник по корпоративному развитию «Яндекса» Алексей Кудрин и еще 17 человек, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минфина США.

США расширили список санкций против россиян
© РИА Новости

Под санкции попали также 95 юридических лиц и 14 морских судов.

В частности, рестрикции введены против буровой компании «Евразия», завода «Арсенал», НИИ ВКС, Локо-банка, банка «Тинькофф», банка «Солидарность», АО «Курганприбор», Климовского патронного завода, Центра лазерных систем и комплексов «Астрофизика».

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Напомним, что США, Канада и ЕС после начала спецоперации постоянно вводят санкции против российских общественных и политических деятелей, журналистов, предпринимателей.

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