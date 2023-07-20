Нуланд может посетить ЮАР, чтобы убедить ее пересмотреть отношения с РФ

Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд может в ближайшее время посетить ЮАР, чтобы убедить ее пересмотреть отношения с РФ, пишет Foreign Policy.

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По данным издания, заместитель председателя комитета палаты представителей США Грегори Микс также планирует совершить визит в страну в августе. Политики попытаются убедить ЮАР пересмотреть свои отношения с Россией.

Ранее сообщалось, что помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан и заместитель государственного секретаря Соединенных Штатов по политическим вопросам Виктория Нуланд планируют отправиться в Копенгаген на встречу с представителями Бразилии, Индии, Южно-Африканской Республики, Турции, чтобы обсудить мирные принципы для Украины.

Киев запросил о встрече с развивающимися странами Глобального Юга. Отмечается, что на мероприятие должны прибыть представители Бразилии, Индии, Турции и ЮАР, но список участников еще не утвердили.