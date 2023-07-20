Бывшая пресс-секретарь Зеленского рассказала о сексизме в офисе президента

«Думаю, что с Богданом это тот вариант. Ну я не буду четко говорить, но думаю, что этот тот вариант. В целом с Богданом работать чрезвычайно сложно. Он очень эмоциональный, не контролирует себя», — ответила Мендель на вопрос о том, было ли поведение экс-главы офиса президента Украины проявлением сексизма.