Обзор иноСМИ: смена подхода к поставкам оружия Киеву и забастовка врачей в Британии

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Politico: Запад сменил подход по поставкам оружия Украине

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Высокопоставленный чиновник Пентагона рассказал Politico, что акцент Запада в «создании военной машины Украины» значительно сместился с передачи новых вооружений на ремонт и техническое обслуживание уже поставленной техники. По версии издания, смена подхода говорит о признании того, что конфликт будет продолжаться еще месяцы или годы.

Сейчас, когда российские солдаты «пережевывают» украинскую бронетехнику и артиллерийские орудия, необходимость ремонта и возвращения вооружений в строй становится более острой, подчеркивает Politico. Поддержание в рабочем состоянии современного оборудования стоимостью в миллиарды долларов, чтобы Киев мог продолжать свое наступление, стало одной из основных функций рабочей группы из 22 стран, возглавляемой США, Польшей и Великобританией. Замминистра обороны США по закупкам и снабжению Уильям Лапланте заявил, что группа создает новые ремонтные предприятия в Европе.

«Сюрприз из администрации Тайваня разозлил США»

Власти США призвали Тайвань объяснить заявления фаворита в борьбе за пост главы тайваньской администрации Лай Циндэ, расходящиеся с официальной позицией Вашингтона, пишет Financial Times. Ранее Лай Циндэ заявил, что его политическая цель будет достигнута, когда президент Тайваня сможет войти в Белый дом.

По американскому закону об отношениях с Тайванем официальные представители Тайбэя не могут посещать Вашингтон - это подчеркивает приверженность США политике «одного Китая». Неназванный источник FT заявил, что в руководстве США сочли слова Лай Циндэ слишком отличающимися от прежней риторики и спросили, «стоит ли ждать еще сюрпризов». В Китае политика обвинили в сепаратизме.

Европа завершает обучение 25 тысяч украинских военных

Не менее 25 тысяч украинских солдат уже завершили программу обучения в Европе или проходят ее прямо сейчас в странах ЕС. Об этом сообщает ZDF.

Текущие планы ЕС по подготовке ВСУ предусматривают обучение 30 тысяч украинских военных, но эту цель скоро пересмотрят, отмечает портал. Согласно информации со встречи министров иностранных дел ЕС 20 июля, главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель предложил заверить правительство Украины «в значительном расширении программы военной подготовки украинских вооруженных сил».

Киргизия пообещала не помогать России с обходом санкций

Госкомитет национальной безопасности Киргизии начал проверку компаний-экспортеров из-за возможных нарушений санкций, введенных США против России, сообщает 24.kg. Накануне, 20 июля, СМИ рассказали, что власти США в течение недели могут ввести санкции против Киргизии из-за помощи России в обходе санкций.

Сообщалось, что Вашингтон обвиняет Бишкек в поставках России подсанкционных товаров из Китая, Европы и Южной Кореи, в том числе беспилотников, оптических прицелов и полупроводников. В Госкомитете заверили, что ни власти Киргизии, ни какие-либо государственные структуры и компании не причастны к нарушению санкционных ограничений. Комитет допустил «возможную причастность к этому частных компаний и фирм», которые могли нарушить санкции, «и не зная о том, кто фактически может быть конечным потребителем и пользователем поставляемой им продукции».

Британские врачи начали крупнейшую забастовку за 50 лет

Пациенты британских больниц столкнутся с серьезными проблемами в течение следующих 48 часов, поскольку ведущие врачи Англии начали свою первую крупную забастовку почти за 50 лет. Об этом сообщает Sky News.