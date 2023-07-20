На Украине у покорившего Эверест бизнесмена прошли обыски

Обыски проходят в домах и офисе экс-главы холдинга «Киевгорстрой» Игоря Кушнира, который покинул страну во время военного положения по справке об инвалидности и взошел на Эверест. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.