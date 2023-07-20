Венгрия откажется помогать Украине

На встрече министров иностранных дел стран Евросоюза 20 июля Венгрия выступит против дополнительной помощи Киеву в €20 млрд, заявил глава МИД страны Петер Сийярто в соцсетях. Министр отметил, что Будапешт также потребует от Украины предоставить отчет о ранее выделенных стране €10 млн.

Брюссель хочет выделить еще €20 млрд на поставки оружия Украине. Сегодня на заседании Совета министров иностранных дел в Брюсселе будет оказано серьезное давление, чтобы одобрить это предложение, но позиция Венгрии остается ясной: мы ждем отчета о €10 млн, уже выделенных Украине, — написал Сийярто.

До этого глава МИД Венгрии отмечал, что мирные переговоры по украинскому конфликту должны начаться немедленно, так как условия для них ухудшаются. Он призвал все заинтересованные стороны приступить к переговорам.