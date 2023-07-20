В Британии рассекретили письмо Кучмы с просьбой помочь с вступлением в ЕС

Национальный архив Великобритании обнародовал документы, согласно которым власти Украины обращались к Соединенному Королевству в начале 2000-х годов с просьбой помочь стране со вступлением в Евросоюз (ЕС). Об этом сообщают «Би-би-си», The Guardian и другие британские СМИ.

Согласно обнародованным документам, в 2002 году Леонид Кучма, занимавший тогда пост президента Украины, призвал премьера Великобритании Тони Блэра поддержать цель Киева по «полномасштабной европейской и евроатлантической интеграции». При этом к официальной просьбе была приложена написанная от руки записка, в которой выражалась надежда на личную поддержку Украины Блэром в вопросе вступления в ЕС.

В числе других опубликованных бумаг оказалось письмо советника британского премьера по европейским вопросам Роджера Лиддла. Он писал Блэру о том, что Украина хотела бы ускорить вступление в ЕС, и отмечал, что украинцы «подавлены попытками большей части Европы и новой администрации США сбить их с намеченного курса». Как указывает The Guardian, эта служебная записка была направлена премьеру перед его встречей с президентом России Владимиром Путиным. В ней также говорится, что власти Великобритании смотрят на российского лидера «сквозь розовые очки», и, по мнению Киева, он «является умным и презентабельным политическим деятелем, но отнюдь не героем демократии».