Администрации экс-президента США Барака Обамы стоило ввести против России такие же жесткие санкции, как при нынешнем американском лидере Джо Байдене. Политику двух президентов в интервью телеканалу Fox News Польше Дэниел Фрид.

«Оглядываясь назад, я думаю, что в администрации Обамы должны были ужесточить нашу санкционную политику. Мы этого не сделали», — сказал дипломат.

Он назвал ошибкой опасения Белого дома перед эскалацией политического конфликта с Москвой в 2014 году.

Экс-посол заявил, что до начала украинского конфликта в 2023 году Россия была относительно хорошо интегрирована в мировую экономику, тогда как при Байдене ситуация поменялась, и «санкции в отношении России являются частью более последовательной и пользующейся более широкой поддержкой политики».

Ранее The Washington Post сообщила, что власти США готовят экономические меры в отношении Киргизии из-за подозрений в обходе введенных против России санкций.