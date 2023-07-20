Британский политик может потерять пост из-за похвалы «Талибану»

Тобиас Эллвуд может потерять пост главы комитета по обороне Палаты общин британского парламента после того, как он публично выступил с похвалой в адрес режима талибов в Афганистане (радикальное движение "Талибан" запрещено в РФ).

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Как сообщила в среду на своем сайте газета The Times, несколько членов комитета собираются инициировать вотум о доверии Эллвуду после окончания парламентских каникул и возобновления работы Палаты общин в сентябре.

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На этой неделе депутат, совершивший поездку в Афганистан по приглашению гуманитарной организации Halo Trust, осуществляющей проекты по разминированию бывших зон конфликта, выступил с призывом восстановить отношения с Кабулом, заявив, что "страна преобразилась". В своей статье, опубликованной в понедельник газетой The Daily Telegraph, Эллвуд, представляющий правящую Консервативную партию, написал, что Запад допустил целый ряд стратегических ошибок в Афганистане, тогда как Талибан показывает значительную эффективность в управлении страной и готов идти на компромиссы с западными странами.

"Ситуация с безопасностью значительно улучшилась, передвижение людей не ограничивается, а повсеместная коррупция, царившая на всех уровнях в правительстве бывшего президента Ашрафа Гани, практически исчезла. Похоже, что исчезла и уродливая практика торговли опиумом на черном рынке, от которой страдала экономика страны", - говорится в статье Эллвуда.

По мнению депутата, Великобритании следует действовать более прагматично, пересмотреть свою стратегию в отношении Афганистана и открыть посольства в Кабуле по примеру ЕС, представительство которого возобновило работу в стране еще в январе 2022 года. Как считает Эллвуд, британская дипмиссия остается закрытой по чисто политическим причинам, а не из соображений безопасности. Он также считает, что шансы улучшить ситуацию с правами женщин в Афганистане будут больше, если вести диалог с "Талибаном", а не бойкотировать новую власть. Парламентарий также предупредил об угрозе экономического и гуманитарного кризиса в стране, а также превращения Афганистана в "вассала Китая".

Статья Эллвуда и видеоклип о поездке, который депутат опубликовал в соцсетях, вызвала критику среди его коллег, включая других членов комитета. Консерватор Марк Франсуа назвал аргументы Эллвуда наивными и обвинил его в попытке обелить "Талибан". Представитель движения Забиулла Муджахид поделился ссылкой на сообщение Эллвуда в Twitter, поблагодарив британца за поддержку, после чего видео было удалено.