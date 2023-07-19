Бывшего испанского монарха обвинили в избиениях женщин

В Лондоне начались слушания по гражданскому иску, поданному против почетного короля Испании Хуана Карлоса I. Бывшая любовница монарха Коринна Ларсен обвиняет ушедшего в отставку короля в домогательствах и даже избиениях, слежке и клевете. Она требует взыскать с него 126 миллионов фунтов стерлингов. Но, по мнению адвоката Хуана Карлоса I, дело не имеет "реальных перспектив" в британской системе правосудия.

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Защитник обратил внимание, что суд может рассматривать только события, которые последовали после отречения короля от престола в 2014 году. В иске же речь идет о том, что происходило в основном в 2012 году (например, проникновение сотрудников испанской разведки в офис женщины в Монте-Карло или ее особняк неподалеку от Лондона). Поскольку ранее Апелляционный суд постановил, что все действия Хуана Карлоса I, которые тот предположительно предпринимал до передачи престола сыну, подпадают под иммунитет, которым монарх пользовался как глава государства, юрист не видит смысла устраивать судебный процесс. Тем более все обвинения сторона защиты отрицает.