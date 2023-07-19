Бывшего испанского монарха обвинили в избиениях женщин
В Лондоне начались слушания по гражданскому иску, поданному против почетного короля Испании Хуана Карлоса I. Бывшая любовница монарха Коринна Ларсен обвиняет ушедшего в отставку короля в домогательствах и даже избиениях, слежке и клевете. Она требует взыскать с него 126 миллионов фунтов стерлингов. Но, по мнению адвоката Хуана Карлоса I, дело не имеет "реальных перспектив" в британской системе правосудия.
Защитник обратил внимание, что суд может рассматривать только события, которые последовали после отречения короля от престола в 2014 году. В иске же речь идет о том, что происходило в основном в 2012 году (например, проникновение сотрудников испанской разведки в офис женщины в Монте-Карло или ее особняк неподалеку от Лондона). Поскольку ранее Апелляционный суд постановил, что все действия Хуана Карлоса I, которые тот предположительно предпринимал до передачи престола сыну, подпадают под иммунитет, которым монарх пользовался как глава государства, юрист не видит смысла устраивать судебный процесс. Тем более все обвинения сторона защиты отрицает.
Представители Коринны Ларсен с такой трактовкой не согласны. Они обращают внимание, что некоторые события, о которых идет речь в иске, произошли позже, к тому же на территории Британии. Стоит отметить, что романтические отношения между королем и его любовницей продолжались до 2009 года. Тогда женщина решила разорвать их, узнав, что она не единственная возлюбленная испанского монарха. В 2012 году Хуан Карлос I пытался восстановить их связь. Как утверждает Коринна Ларсен, он даже хотел жениться на ней, начал дарить дорогостоящие подарки: произведения искусства, скульптуры, украшения, помог приобрести квартиру в Лондоне. Он даже перевел госпоже Ларсен 100 миллионов долларов. Но через несколько лет потребовал вернуть ему эти деньги. Когда же бывшая любовница отказалась, испанский король обвинил ее в краже, оклеветал ее семью и деловых партнеров.