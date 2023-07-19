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Россия дала ООН три месяца для выполнения своих условий по зерновой сделке

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что у ООН есть три месяца для выполнения меморандума с Россией по вывозу российских зерна и удобрений, сообщает РИА Новости.

«У ООН есть еще три месяца для возможности реализации, для достижения конкретных результатов», — заявила Захарова.

Во Франции заявили, что антироссийские санкции привели к катастрофе в экономике Европы

Газета.Ru

Санкции против России были глупым решением, ограничения привели к энергетическому кризису в Европе и стали катастрофой для ее экономики, заявил депутат нижней палаты парламента Франции от ультраправой партии «Национальное объединение» Жером Бюиссон. Его слова приводит ТАСС.

Путин примет участие в саммите БРИКС по видеосвязи

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что президент России Владимир Путин принял решение участвовать в саммите БРИКС по видеосвязи. Об этом пишет РИА «Новости».

«Президент Путин принял решение участвовать в саммите БРИКС в формате видеоконференцсвязи. Это будет полноценное участие», - пояснил пресс-секретарь.

Вложения России в гособлигации США увеличились

Данные минфина США свидетельствуют о наращивании Россией портфеля американских гособлигаций. Они увеличились с 35 миллионов долларов в апреле до 36 миллионов долларов, передает РИА Новости. Согласно статистике ведомства за май, российский портфель состоит из 28 миллионов долларов в долгосрочных бумагах и 8 миллионов – в краткосрочных. Япония и Китай – крупнейшие держатели облигаций казначейства США.

Стамбул начали готовить к возможному разрушительному землетрясению

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Турецкие власти приступают к подготовке Стамбула к возможному разрушительному землетрясению, о котором предупреждают сейсмологи. Об этом пишет ТАСС. Министр экологии и градостроительства Турции Мехмет Озхасеки заявил, что мегаполис является одним из десяти самых рискованных городов мира с точки зрения сейсмической опасности. На следующей неделе начнется работа по подготовке к удару стихии.

Минпромторг рассмотрит возобновление программы утилизации старых авто

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Глава ассоциации «Автомобильные дилеры России» (РОАД) Алексей Подщеколдин рассказал, что Минпромторг рассмотрит идею возобновления программы утилизации старых автомобилей. Об этом сообщает Autonews.ru. Глава РОАД заявил, что в Минпромторге «уже прорабатывают» возобновление программы.

СМИ изучили предложения крупных российских банков по ипотеке

Крупные российские банки в целом предлагают клиентам взять ипотеку с первоначальным взносом от 10-15% от стоимости кредита. Об этом пишет РИА Новости. Вчера Сбербанк объявил о снижении минимального первоначального взноса по ипотеке на первичное и вторичное жилье до 10% (ранее было 15%). В ВТБ, Росбанке, Промсвязьбанке, "Открытии" и "Ак Барс банке" также можно заплатить первый взнос в 10%. В "Московском кредитном банке" этот размер доступен только при покупке жилья в новостройке, а для вторички он составляет 15%.

Матыцин назвал недопустимым отношение Исинбаевой к воинскому званию

Министр спорта РФ Олег Матыцин выразил недовольство отношением двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой к ее воинскому званию. Об этом пишет ТАСС. Исинбаева сообщила в своих социальных сетях, что возобновит работу в комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета в сентябре 2023 года. Она также отметила, что ее звание майора, которое ей было присвоено за выступление в составе ЦСКА, является номинальным, так как она никогда не состояла в Вооруженных силах России. Такое отношение к званию не понравилось Матыцину.

Названа средняя стоимость новых легковушек в России

В России зафиксирован рост средней стоимости нового легкового автомобиля в 2023 году. Цена повысилась на 13,5% в сравнении с прошлым годом, до 2,6 млн рублей, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на презентацию ассоциации «Российские автомобильные дилеры».

Солнце и Луна спасли Землю от 60-часовых суток

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