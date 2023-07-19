Экс-глава Пентагона предупредил о выходе США из НАТО в случае победы Трампа

Бывший министр обороны США Марк Эспер допустил, что в случае победы Дональда Трампа на выборах президента в 2024 году США выйдут из НАТО. Об этом сообщает TVBS.

По мнению Эспера, Трамп ценит свои отношения с главой Китая Си Цзиньпином и «в конечном итоге будет работать над тем, чтобы выйти из НАТО, вывести американские войска из Кореи и Японии и, возможно, ослабить отношения с Тайванем».

Бывший советник Белого дома по нацбезопасности Джон Болтон ранее рассказал в своей книге, что Трамп хотел вывести США из НАТО или хотя бы пригрозить этим партнерам по альянсу, если они продолжат поддержку газопровода «Северный поток-2».

По его словам, Трамп заявлял, что уважает НАТО, но считает, что с США обходятся несправедливо.