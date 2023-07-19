Политолог оценил вероятность выхода США из НАТО

Выход США из НАТО в случае переизбрания бывшего президента Дональда Трампа — это страшилка, которой представители истеблишмента в Вашингтоне пугают друг друга и американцев, убежден политолог-американист Малек Дудаков. Вероятность развития такого сценария он оценил в беседе с «Лентой.ру».

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Ранее подобные опасения высказал экс-глава Пентагона Марк Эспер. Он также допустил, что в случае переизбрания Трамп инициирует вывод американских войск из Кореи и Японии и ослабление отношений с Тайванем.

По словам политолога, таким образом истеблишмент стремится показать, что если Трамп придет к власти, то вся система безопасности в мире, которая строилась на доминировании США, развалится.

Трамп, действительно, всегда довольно негативно относился к НАТО, обратил внимание Дудаков. В частности, политик рассматривал альянс как нахлебников Америки, которые не платят достаточно денег в военный бюджет и полагаются только на США.

Собеседник «Ленты.ру» также отметил, что недавно сторонники Трампа в Конгрессе представили законопроект о выходе США из НАТО. «Поэтому очевидно, что эта тема будет подниматься. Другое дело, что я сомневаюсь, что Трампу позволят это сделать, но определенный кризис в отношениях между США и НАТО будет», — высказался Дудаков.

Вывод Трампом войск из Японии, Кореи и Тайваня он также счел маловероятным, так как Трамп настроен антикитайски.