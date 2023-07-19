В канцелярии президента ЮАР утверждают, что президента РФ Владимира Путина «по обоюдному согласию» не будет на саммите БРИКС. Об этом сообщается на сайте главы ЮАР.

В администрации ЮАР заявили, что Россию на саммите представит глава МИД Сергей Лавров.

В администрации ЮАР заявили, что Россию на саммите представит глава МИД Сергей Лавров.

В сообщении подчеркивается, что президент ЮАР Сирил Рамафоса в последние месяцы и недели провел серию консультаций по поводу проведения саммита на высшем уровне. Последняя консультация состоялась вчера вечером, 18 июля.

В канцелярии президента подтвердили, что в саммите примут участие лидеры Бразилии, Индии, Китая и ЮАР.

Саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) пройдет в августе 2023 года в Йоханнесбурге. В Кремле в ответ на вопрос, приедет ли Путин на встречу, ранее отмечали, что Россия «будет на должном уровне принимать участие» в саммите.

Министр юстиции ЮАР Рональд Ламола заявлял, что власти страны рассмотрят возможность предоставления главам зарубежных стран иммунитета от ордеров на арест, выданных Международным уголовным судом (МУС). Такой ордер в отношении российского президента МУС выдал по делу о вывозе украинских детей в Россию.