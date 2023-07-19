Сотрудники канала «Би-би-си» ворвались в прямой эфир и рассмешили зрителей

Сотрудники американского бюро телеканала «Би-би-си» ворвались в прямой эфир своего британского коллеги и рассмешили зрителей. Фрагмент эфира опубликовал в Twitter телевизионный критик Скотт Брайан.

© «Би-би-си»

В опубликованном ролике можно увидеть, как сотрудник британского бюро «Би-би-си» рассказывает в студии о строительстве завода по производству автомобильных аккумуляторов в Великобритании. В какой-то момент на одном из расположенных за ним экранов, на котором транслируется прямое включение из Вашингтона, появляется сотрудник американского бюро канала.

Мужчина несколько секунд стоит перед камерой и улыбается. Через некоторое время в эфир врываются и его коллеги: они начинают бегать по студии и размахивать руками. При этом сотрудник британского бюро «Би-би-си» не знает, что происходит за его спиной, и продолжает вести репортаж.

Многим пользователям сети понравилась шутка работников канала.

«Обожаю, когда такое происходит. Надеюсь, ни у кого из них потом не будет проблем на работе», «Ха-ха, потрясающе!», «Это блестяще», — поделились мнениями комментаторы.