В США предрекли Байдену поражение на выборах 2024 года

«Назовите это Джо Байденом против Джо Байдена, и Джо Байден проиграет. Новый опрос Monmouth показывает, что только 34% респондентов одобряют действия президента Байдена в отношении инфляции, несмотря на его попытки продать «байденкономику» в ходе предвыборной кампании. Кстати, этот опрос также показывает, что только 3 из 10 американцев считают, что страна лучше справляется с экономическим восстановлением, чем остальной мир после пандемии. А согласно исследованию Reuters, Байден получил 33% одобрения в отношении экономики в целом и 28% в отношении инфляции. Нехорошо, Джо», — отметил Кудлоу.