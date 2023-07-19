Экс-глава Пентагона допустил выход США из НАТО

"Я опасаюсь того, что во второй администрации он в конечном итоге будет работать над нашим выходом из НАТО, выводом американских войск из Кореи и Японии и, возможно, ослаблением отношений с Тайванем", - заявил он эфире тайваньского телеканала TVBS.