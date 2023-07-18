В ЮАР заявили о возможности расширения БРИКС до 50 стран

БРИКС может включить в себя в рамках расширения более 50 стран. Такое мнение высказал шерпа Южно-Африканской Республики в объединении Анила Суклала, передает IOL .

«Расширение БРИКС за счет стран, которые хотят присоединиться к нему, может привести к тому, что оно расширится до более чем 50 стран», — приводятся в материале его слова.

В частности, Суклал указал, что членами объединения хотят стать Египет, ОАЭ, Индонезия и Аргентина. Говоря о грядущем 15-м саммите БРИКС в следующем месяце, который пройдет в ЮАР, он отметил, что в его повестку не включена тема дедолларизации. При этом, по словам Суклала, страны-члены объединения «продолжат работать над идеей более глубокого взаимодействия в торговле местными валютами», поскольку «хотят иметь большую гибкость и быть менее зависимыми от доллара».