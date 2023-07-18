Европарламент попросил Гаагу выдать ордер на арест Лукашенко

Европарламент просит Гаагу выдать ордер на арест Лукашенко
Комитет Европарламента по иностранным делам обратился к Международному уголовному суду (МУС) Гааги с призывом выдать ордер на арест президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом стало известно во вторник, 18 июля.
— Поскольку МУС уже выдал ордера на арест президента Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой, депутаты Европарламента призывают рассмотреть выдачу аналогичного ордера на арест Александра Лукашенко, — говорится в обращении Европарламента.
15-й саммит БРИКС состоится в Йоханнесбурге (ЮАР) с 22 по 24 августа. В нем должен был принять участие президент РФ Владимир Путин, однако 17 марта МУС в Гааге выдал ордер на арест российского лидера.
Несмотря на это, в Южно-Африканской Республике готовятся к тому, что глава российского государства и остальные лидеры БРИКС будут лично участвовать в саммите организации.
В Министерстве иностранных дел и сотрудничества ЮАР заверили, что участникам совещания на уровне глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС будет гарантирован дипломатический иммунитет. Однако он не распространяется на ордера международных судов.