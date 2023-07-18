Страны G20 не согласовали совместное заявление из-за разногласий по Украине

Министры финансов и руководители центральных банков Группы двадцати (G20) по итогам встречи в индийском Гандинагаре не приняли совместное заявление из-за расхождений по кризису на Украине. Об этом сообщила на брифинге во вторник глава индийского Минфина Нирмала Ситараман.

По ее словам, приняты только резюме председателя и итоговый документ.

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"Резюме председателя, поскольку мы до сих пор не можем найти общий язык по российско-украинскому конфликту", - сказала Ситараман.

На предыдущей встрече глав Минфинов и центробанков Группы двадцати в феврале в Бангалоре совместное заявление было принято, но за исключением пунктов, касающихся осуждения действий России на Украине, которые не поддержали участники от Москвы и Пекина.

"Наша позиция в феврале заключалась в том, что мы взяли за основу заявление с саммита G20 на Бали. У нас нет полномочий менять формулировки, которые использовались на саммите лидеров на Бали. Поэтому решение по этому вопросу должно быть предоставлено лидерам во время сентябрьского саммита G20. До этого мы считаем неправильным менять фразы", - сказала Ситараман.

В нынешнем итоговом документе и резюме председателя по итогам встречи в Гандинагаре указывается, что по вопросу о ситуации на Украине участники подтвердили национальные позиции, выраженные на других форумах, включая Совет Безопасности ООН и Генеральную Ассамблею ООН.

"Большинство членов резко осудили войну на Украине и подчеркнули, что она причиняет огромные человеческие страдания и усугубляет существующие недостатки в мировой экономике, ограничивая рост, увеличивая инфляцию, нарушая цепочки поставок, усиливая энергетическую и продовольственную нестабильность и повышая риски для финансовой стабильности", - говорится в документе.