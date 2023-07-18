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Индия рассказала о реакции членов G20 на прекращение зерновой сделки

Ряд членов «Большой двадцатки» (G20) осудили прекращение зерновой сделки. Об этом заявила министр финансов Индии Нирмала Ситхараман, передает Reuters.

Индия рассказала о реакции членов G20 на прекращение зерновой сделки
© globallookpress.com

«Несколько членов G20 осудили этот шаг, заявив, что этого не должно было произойти... Проход через Черное море не должен был быть остановлен или приостановлен», — сказала глава индийского Минфина.

Ситхараман также рассказала, финансовые лидеры стран G20, собравшиеся в индийском городе Гандхинагар на двухдневную встречу, не смогли найти общий язык по вопросу конфликта на Украине.

Переговоры руководителей экономических и финансовых ведомств стран G20 завершились во вторник без принятия совместного заявления, а Индия выступила с резюме заседания.

17 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о прекращении договоренностей по зерновой сделке. Он указал, что часть черноморской инициативы, касающаяся России, не выполнена до сих пор.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба между тем попросил страны-участницы ООН призвать Россию возобновить участие в зерновой сделке.

«Призываю все государства-члены ООН требовать от России возобновления участия в соглашении», — сказал он.

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