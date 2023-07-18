В Минобороны Британии рассказали, что нужно армии Соединенного Королевства

Руководитель Министерства обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Соединенному Королевству нужно сосредоточится на оснащении армии боевой техникой, а не увеличивать численность войск, в противном случае солдатам придется вооружаться вилами. Об этом сообщает Telegraph.

«Если это будет боевая группа, то вы купите 300 единиц бронетехники, или мне просто дать им вилы? Я имею в виду, что выбор стоит именно такой», — заявил Уоллес.

Издание утверждает, что Уоллес выступает за приобретение танков, а не увеличение числа военных.

Министр считает, что солдат необходимо обеспечить казармами, ночными прицелами, касками, оружием и любым другим снаряжением, которое им необходимо.

До этого он заявил, что намерен покинуть свой пост этой осенью и уйти из политики.