В Минобороны Британии рассказали, что нужно армии Соединенного Королевства

Глава Минобороны Британии Уоллес: Лондону нужно больше боевой техники, а не солдат
Руководитель Министерства обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Соединенному Королевству нужно сосредоточится на оснащении армии боевой техникой, а не увеличивать численность войск, в противном случае солдатам придется вооружаться вилами. Об этом сообщает Telegraph.
«Если это будет боевая группа, то вы купите 300 единиц бронетехники, или мне просто дать им вилы? Я имею в виду, что выбор стоит именно такой», — заявил Уоллес.
Издание утверждает, что Уоллес выступает за приобретение танков, а не увеличение числа военных.
Министр считает, что солдат необходимо обеспечить казармами, ночными прицелами, касками, оружием и любым другим снаряжением, которое им необходимо.
До этого он заявил, что намерен покинуть свой пост этой осенью и уйти из политики.
Отмечается, что Уоллес, несмотря на слухи о возможной отставке, остается сторонником действующего премьер-министра Британии Риши Сунака. На его место могут претендовать заместитель главы Министерства финансов по экономическим вопросам Джон Глен, замглавы МВД по вопросам безопасности Том Тугендхат или замглавы МИД по вопросам Индо-Тихоокеанского региона Энн-Мари Тревельян.