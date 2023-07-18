WSJ: Европейцы беднеют из-за инфляции

Из-за роста инфляции и снижения покупательской способности жители Европы становятся беднее. При этом доходы американцев растут. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

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По данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), экономический кризис в Европе привел к тому, что многие жители стали экономить на продуктах питания и услугах, которые раньше были доступны им без проблем. Так, с конца 2019 года покупательская способность в еврозоне снизилась на 1%. В то же время в США она выросла на 9%. Этому послужил сильный рынок труда и растущие доходы.

В настоящее время на Европу приходится 18% мирового потребления, а на США - 28%. При этом еще 15 лет назад эти показатели были одинаковыми. На покупательскую способность европейцев негативно влияет снижение зарплат, тянущееся с 2019 года. Так, например, в Греции зарплаты уменьшились на 6%, в Италии и Испании на 3,5%, в Германии на 3%. Тогда как зарплаты в США за этот же период выросли на 6%.

По данным Международного валютного фонда (МВФ), экономика еврозоны за последние 15 лет выросла на 6%, а экономика США - на 82%. В 2023 году ВВП США составляет $26,86 трлн, а Европы $15,07 трлн.