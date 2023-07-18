«Принимая во внимание неоднократные случаи отсутствия ответов на обращения ЕСПЧ, суд принял решение, что российское правительство более не заинтересовано в рассмотрении своего иска», — говорится в решении суда.

Ранее в ходе слушаний в Международном суде ООН представитель России Геннадий Кузьмин заявил, что крушение Boeing MH17 в июле 2014 года нельзя рассматривать как террористический акт.

Процесс по делу о крушении рейса MH17 завершился в гаагском суде осенью прошлого года. Он длился два с половиной года. 17 ноября россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и украинец Леонид Харченко были признаны виновными в уничтожении самолета рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году и убийстве 298 его пассажиров и заочно приговорил их к пожизненному заключению.