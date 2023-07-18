В результате атаки на Крымский мост, совершенной 17 июля, погибли супруги из Белгородской области, их 14-летняя дочь пострадала. Английские и американские СМИ рассказали, что атаку организовали СБУ и ВМФ Украины.

Newsweek напомнил, как экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил в мае, что наступление Украины будет нацелено на Крымский мост. Он подчеркивал, что Киев попытается отрезать россиян от сухопутного коридора на полуостров.

The Guardian пишет, что на Украине атаку связывают с украинскими спецслужбами и Военно-морским флотом. Источник CNN в украинской службе безопасности также заявил, что нападение было совместно организовано СБУ и ВМФ Украины.

New York Times отмечает, что атака нанесла гораздо меньший ущерб, чем начиненный взрывчаткой грузовик, взорвавшийся в октябре 2022 года.

Вскоре после атаки Москва объявила, что выходит из зерновой сделки, позволявшей экспортировать украинское зерно по морю, подчеркивает NYT. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что нападение на мост не было связано с этим решением. Он заверил, что Москва вернется к сделке, как только российские условия будут выполнены.

Утром 17 июля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что движение по Крымскому мосту остановили из-за ЧП в районе 145-й опоры. Погибла пара, ехавшая на отдых, их дочь попала в больницу. Позже в Минтрансе заявили, что на пролетах моста повреждено дорожное полотно, но опоры остались нетронутыми.

В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) заявили, что мост атаковали два надводных украинских беспилотника. Следственный комитет (СК) РФ возбудил дело о теракте.

На Украине не стали брать на себя ответственность за атаку или отвергать свою причастность к ней. Спикер Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов назвал Крымский мост «излишней конструкцией».

Водителей призвали воздержаться от поездок по Крымскому мосту и порекомендовали воспользоваться маршрутом через новые российские регионы. 18 июля на мосту восстановили движение машин по одной полосе в реверсивном режиме.