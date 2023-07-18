МИД Китая прокомментировал теракт на Крымском мосту

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин в ходе брифинга отреагировала на террористическую атаку на Крымский мост. По ее словам, ударов по гражданским объектам и объектам гражданской инфраструктуры нужно избегать, передает РИА Новости.

Дипломат подчеркнула, что позиция КНР по украинскому кризису «всегда была ясной». Она выразила надежду на то, что «все стороны будут прилагать усилия по политическому урегулированию кризиса и совместными усилиями будут способствовать смягчению ситуации».

Мао Нин также указала на необходимость обеспечивать безопасность гражданских лиц и соблюдать международное гуманитарное право.

Утром 17 июля глава Крыма Сергей Аксенов обратился к жителям и гостям полуострова с призывом отказаться от поездок через Крымский мост в связи с остановкой движения из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края.

Как сообщил Национальный антитеррористический комитет (НАК), Крымский мост атаковали украинские надводные беспилотники. Возбуждено уголовное дело по статье «Теракт». Погибли два взрослых человека, пострадал один ребенок.