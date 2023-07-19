Глава МИ-6 назвал лестными обвинения в причастности к атаке на Крымский мост

«Мне льстит тот факт, что президент [России Владимир] Путин думает, что моя служба стоит за этим. Но в действительности все более прозаично. Великобритания ясно дала понять, что будет помогать Украине защитить себя. И это то, чем мы занимаемся», — заявил глава британской разведки.