Звезда «Ловушки для родителей» Линдси Лохан впервые стала мамой, у 37-летней актрисы родился сын Луай. Об этом сообщает Page Six.

Отцом ребенка является арабский финансист Бадер Шаммас. Пара поженилась в 2022 году, провстречавшись до этого три года. Лохан и Шаммас живут в Дубае.

«Семья на седьмом небе от любви», — сообщила журналу представитель Лохан, комментируя рождение ребенка.