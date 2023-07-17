Белый дом отказался назвать виновного в атаке на Крымский мост

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби высказался о возможном организаторе атаки на Крымский мост. Его слова приводит РИА Новости.

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На брифинге Кирби отказался назвать организатора атаки на Крымский мост и подчеркнул, что США не могут обвинить в этом ни одну из сторон конфликта.

«Мы не в состоянии приписать ответственность за данную атаку какой-либо конкретной стороне на данном этапе», — отметил он.