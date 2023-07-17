Следователи Приднестровья озвучили версию убийства лидера компартии Хоржана

«При предварительном осмотре на теле погибшего судмедэксперт обнаружил множественные колотые ранения в области шеи и спины, несколько повреждений, предположительно от ударов твердым предметом в области головы. Сейф, находящийся в кабинете, был открыт и пуст. Установлено, что преступление было совершено в ночь с 16 на 17 июля. Одна из версий – убийство с целью разбойного нападения», – говорится в сообщении ведомства.