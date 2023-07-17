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Следователи Приднестровья озвучили версию убийства лидера компартии Хоржана

В пресс-службе следственного комитета непризнанной Приднестровской Молдавской республики заявили, что одной из версий гибели лидера компартии Олега Хоржана является убийство с целью разбойного нападения.

Следователи Приднестровья озвучили версию убийства лидера компартии Хоржана
© МВД ПМР

«При предварительном осмотре на теле погибшего судмедэксперт обнаружил множественные колотые ранения в области шеи и спины, несколько повреждений, предположительно от ударов твердым предметом в области головы. Сейф, находящийся в кабинете, был открыт и пуст. Установлено, что преступление было совершено в ночь с 16 на 17 июля. Одна из версий – убийство с целью разбойного нападения», – говорится в сообщении ведомства.

Там также добавили, что для раскрытия преступления была создана следственно-оперативная группа. В данный момент она проводит установление причастных к преступлению лиц, а также выясняет обстоятельства произошедшего.

Ранее в Приднестровье был убит лидер компартии Олег Хоржан.

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