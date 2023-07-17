Зюганов: В Приднестровье убит лидер компартии Хоржан
В Приднестровье убит руководитель местной коммунистической партии и бывший депутат приднестровского Верховного совета Олег Хоржан, заявил руководитель КПРФ Геннадий Зюганов.
Хоржан погиб в ночь на понедельник, его убили прямо в его доме, заявил Зюганов, передает РИА «Новости».
КПРФ требует немедленно провести расследование, подчеркнул он.
Между тем в МВД Приднестровья подтвердили, что найден труп Хоржана, на его теле есть признаки насильственной смерти, сообщает ТАСС.