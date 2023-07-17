ФСБ упростила порядок выезда транспорта на севере Крыма

При выезде из Крыма введен упрощенный порядок пропуска транспортных средств, которые следуют по сухопутному коридору. Об этом сообщили в крымском погрануправлении ФСБ РФ.

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По данным ведомства, сейчас очередей на выезд с территории полуострова в сторону Херсонской области нет. На въезд отмечается обычный для буднего дня трафик, время ожидания не превышает 15-20 минут.

«Введен упрощенный порядок пропуска транспортных средств, следующих на выезд с территории Крымского полуострова, использующих так называемый сухопутный коридор в качестве альтернативного маршрута», — цитирует представителей ведомства РИА «Новости».

Они уточнили, что сейчас применяются схемы реверсивного движения — автомобили перенаправляются на выездное из Крыма направление для ускорения процедуры контроля.

Вместе с тем пограничники рекомендовали следующие пути следования: для граждан, пересекающих границу в пешем порядке — пункты пропуска «Армянск» и «Джанкой», для легкового транспорта — пункт пропуска «Джанкой», как альтернативный — «Армянск», для грузовых транспортных средств — пункт пропуска «Перекоп», как альтернативный — «Армянск».

Ранним утром 17 июля на Крымском мосту остановили движение. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что произошло ЧП. Крымский мост поврежден. Погибли двое взрослых и пострадала несовершеннолетняя девочка, уточнили в оперштабе Краснодарского края со ссылкой на министерство здравоохранения региона.