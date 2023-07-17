ФСБ упростила порядок выезда транспорта на севере Крыма
При выезде из Крыма введен упрощенный порядок пропуска транспортных средств, которые следуют по сухопутному коридору. Об этом сообщили в крымском погрануправлении ФСБ РФ.
По данным ведомства, сейчас очередей на выезд с территории полуострова в сторону Херсонской области нет. На въезд отмечается обычный для буднего дня трафик, время ожидания не превышает 15-20 минут.
«Введен упрощенный порядок пропуска транспортных средств, следующих на выезд с территории Крымского полуострова, использующих так называемый сухопутный коридор в качестве альтернативного маршрута», — цитирует представителей ведомства РИА «Новости».
Они уточнили, что сейчас применяются схемы реверсивного движения — автомобили перенаправляются на выездное из Крыма направление для ускорения процедуры контроля.
Вместе с тем пограничники рекомендовали следующие пути следования: для граждан, пересекающих границу в пешем порядке — пункты пропуска «Армянск» и «Джанкой», для легкового транспорта — пункт пропуска «Джанкой», как альтернативный — «Армянск», для грузовых транспортных средств — пункт пропуска «Перекоп», как альтернативный — «Армянск».
Ранним утром 17 июля на Крымском мосту остановили движение. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что произошло ЧП. Крымский мост поврежден. Погибли двое взрослых и пострадала несовершеннолетняя девочка, уточнили в оперштабе Краснодарского края со ссылкой на министерство здравоохранения региона.
Безопасно ли сейчас ехать на полуостров и как вернутся домой те, у кого завершается отпуск в Крыму, «Парламентская газета» выяснила у вице-президента Российского союза туриндустрии Юрия Барзыкина.
По его словам, уже в девять утра было восстановлено железнодорожное сообщение, его приостанавливали на пять часов. Для тех, кто добирается железной дорогой — а это большинство путешественников, бронирующих туры через профессиональные туристические компании, — нет никаких проблем, уверен Барзыкин. Что касается автомобильного транспорта, в основном на нем добираются туристы, спланировавшие отдых самостоятельно — с 10 утра возобновила работу паромная переправа. Кроме того, можно воспользоваться альтернативным маршрутом через Херсонскую область. Конечно, путь может занять несколько больше времени, но отпуск на море состоится, в этом сомнений нет, указал вице-президент РСТ.