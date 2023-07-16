В Канаде могут разрешить эвтаназию женщине с тяжелым РПП

Гражданка Канады Лиза Паули, страдающая анорексией с восьми лет, рассказала агентству Reuters о намерении покончить с жизнью при помощи врачей. Для того, чтобы ей это удалось, потребуется внесение изменений в законодательство страны.

© Газета.Ru

Сообщается, что женщина прошла качественное лечение, причем врачи испробовали различные методы терапии, однако все они не принесли результата.

«Я пробовала все. Я чувствую, что прожила свою жизнь», — рассказала женщина журналистам.

В Канаде эвтаназия для неизлечимо больных легальна с 2016 года, с 2021 года также разрешена эвтаназия для людей, находящихся в неизлечимом, но некритическом состоянии. В марте 2024 года планируется принятие поправки, разрешающей лицам, страдающим от психических заболеваний, сделать выбор в пользу смерти с медицинской помощью.