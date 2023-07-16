В Белом доме назвали решенным вопрос о будущем Украины в НАТО

Вопрос о будущем Украины в НАТО решен и не подлежит обсуждению. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу CBS по итогам прошедшего в Вильнюсе саммита НАТО. Перевод приводит РИА Новости.
«В конце концов, мы заявили в НАТО очень просто: будущее Украины в НАТО. Это не подлежит обсуждению. Это то, о чем договорились», — заявил он
Салливан добавил, что Украина будет продолжать получать от своих западных союзников необходимую поддержку. Так, программа подготовки украинских летчиков в странах Евросоюза к управлению американскими истребителями F-16 может начаться уже через две недели.
«Мы предоставим необходимые инструменты для начала обучения на F-16, как только европейцы будут готовы. Европейцы сказали, что им нужна пара недель, чтобы подготовить необходимые тренировочные мощности», — отметил он.