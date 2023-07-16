Умерла Джейн Биркин

Певица и актриса Джейн Биркин скончалась в возрасте 76 лет
Известная певица и актриса Джейн Биркин скончалась на 77-м году жизни. Об этом пишет le Parisien.
По данным издания, она была найдена бездыханной в своем парижском доме в воскресенье.
Отмечается, что в мае певица отменила концерты.
«Я всегда была большой оптимисткой, и я понимаю, что мне все еще нужно немного времени, чтобы снова быть на сцене и с вами», - пояснила она своим поклонникам.
Джейн Биркин родилась в Лондоне в 1946 году, в конце 60-х переехала во Францию. Там она познакомилась с Сержем Генсбуром и снялась с ним в фильме «Слоган».
Дуэт выпустил дебютный альбом Jane Birkin/Serge Gainsbourg (1969). Кроме того, Биркин снялась в скандальном фильме «Я тебя люблю… Я тебя тоже нет» (1976) под руководством Генсбура.
В активе актрисы также участие в проектах «Смерть на Ниле» (1978) и «Зло под солнцем» (1982).
Короткометражный фильм La femme et le TGV стал ее последней ролью в кино.