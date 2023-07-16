Умерла Джейн Биркин

Известная певица и актриса Джейн Биркин скончалась на 77-м году жизни. Об этом пишет le Parisien.

По данным издания, она была найдена бездыханной в своем парижском доме в воскресенье.

Отмечается, что в мае певица отменила концерты.

«Я всегда была большой оптимисткой, и я понимаю, что мне все еще нужно немного времени, чтобы снова быть на сцене и с вами», - пояснила она своим поклонникам.

Джейн Биркин родилась в Лондоне в 1946 году, в конце 60-х переехала во Францию. Там она познакомилась с Сержем Генсбуром и снялась с ним в фильме «Слоган».

Дуэт выпустил дебютный альбом Jane Birkin/Serge Gainsbourg (1969). Кроме того, Биркин снялась в скандальном фильме «Я тебя люблю… Я тебя тоже нет» (1976) под руководством Генсбура.

В активе актрисы также участие в проектах «Смерть на Ниле» (1978) и «Зло под солнцем» (1982).