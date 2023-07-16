Экс-президент Чехии заявил о провоцировании России на проведение спецоперации

«Я читал статью одного из главных американских неореалистических комментаторов, профессора Джона Миршаймера из Чикагского университета, который над этим глубоко размышлял и не видит возможностей для перемен. Он говорит, что с начала конфликта пропагандировал мирные переговоры, но сейчас пессимистично настроен по поводу их проведения», — сказал Клаус.