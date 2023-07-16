В США откровенно назвали лучший сценарий развития событий для украинцев

Роспуск НАТО и последующий вывод американских солдат с территории Европы является наилучшим сценарием развития событий для жителей Украины, заявил известный писатель, психолог Джеффри Янг. Об этом пишет РИА «Новости».

Ранее координатор Совбеза США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что на расположенных в Европе базах в настоящее время располагаются 80 тыс. американских солдат и офицеров.

Янг отметил, что «лучшее, что могло бы случиться с народом Украины» - это немедленный роспуск НАТО и вывод всех войск и вооружений США из Европы навсегда.

Ранее парламентарий Джереми Корбин призвал распустить все военные альянсы с тем, чтобы обеспечить мир и безопасность на планете.