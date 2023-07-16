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В США откровенно назвали лучший сценарий развития событий для украинцев

Роспуск НАТО и последующий вывод американских солдат с территории Европы является наилучшим сценарием развития событий для жителей Украины, заявил известный писатель, психолог Джеффри Янг. Об этом пишет РИА «Новости».

В США откровенно назвали лучший сценарий развития событий для украинцев
© РИА Новости

Ранее координатор Совбеза США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что на расположенных в Европе базах в настоящее время располагаются 80 тыс. американских солдат и офицеров.

Янг отметил, что «лучшее, что могло бы случиться с народом Украины» - это немедленный роспуск НАТО и вывод всех войск и вооружений США из Европы навсегда.

Кандидат в президенты США призвал отказаться от вступления Украины в НАТО

Ранее парламентарий Джереми Корбин призвал распустить все военные альянсы с тем, чтобы обеспечить мир и безопасность на планете.

Депутат британского парламент пояснил, что не винит НАТО за конфликт на Украине, но полагает необходимым распустить организацию после завершения противостояния.

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