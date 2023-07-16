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В Харькове прогремели взрывы

В ночь на воскресенье в Харькове прогремели взрывы. Об этом говорят данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

В Харькове прогремели взрывы
© ТАСС

Отмечается, что по всей области была объявлена воздушная тревога. Также сирены звучат в Днепропетровской и Полтавской областях.

Напомним, накануне необъявленный визит в Украину совершил президент Южной Кореи Юн Сок Ель. Он вместе со своей супругой Ким Кеон Хи прибыл из Польши.

Юн Сок Ель встретился с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Политики обсудили помощь Украине.

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