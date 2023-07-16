В Харькове прогремели взрывы
В ночь на воскресенье в Харькове прогремели взрывы. Об этом говорят данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Отмечается, что по всей области была объявлена воздушная тревога. Также сирены звучат в Днепропетровской и Полтавской областях.
Напомним, накануне необъявленный визит в Украину совершил президент Южной Кореи Юн Сок Ель. Он вместе со своей супругой Ким Кеон Хи прибыл из Польши.
Юн Сок Ель встретился с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Политики обсудили помощь Украине.